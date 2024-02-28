Монахов Сергей Евдокимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМонахов Сергей Евдокимов

Монахов Сергей Евдокимов

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Монахов Сергей Евдокимов
Тип записи
о браке
Номер записи
251-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
30.01.1917
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.
Дата брака
30.01.1917
Священнослужители
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 180
Полная запись МК
Счёт браков: 5
Жених - Глухов Павел Данилов, крестьянин (с. Кечушево, Керамсурская вол., Ардатовский у., Симбирская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Лобачева Ольга Семенова, крестьянская девица (с. Сныхово, Сныховская вол., Белевский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Дмитриев Иван Алексеев, крестьянин (с. Кузьменки, Васильевская вол., Серпуховский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Качкаев Николай Нестеров, мещанин (г. Ардатов, Ардатовский у., Симбирская губ.)
Свидетель невесты №1 - Пьянов Михаил Яковлев, крестьянин (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Монахов Сергей Евдокимов, крестьянин (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close