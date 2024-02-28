Дмитриев Иван Алексеев
Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
- ФИО
- Дмитриев Иван Алексеев
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 251-б
- Роль персоны
- Свидетель жениха
- Дата события
- 30.01.1917
- Приход
- Благовещенская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Московский
- Место прихода
- Тайнинское
- Статус персоны
- крестьянин
- Нас. Пункт приписки
- с. Кузьменки, Васильевская вол., Серпуховский у., Московская губ.
- Дата брака
- 30.01.1917
- Священнослужители
-
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 180
- Полная запись МК
- Счёт браков: 5
Жених - Глухов Павел Данилов, крестьянин (с. Кечушево, Керамсурская вол., Ардатовский у., Симбирская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Лобачева Ольга Семенова, крестьянская девица (с. Сныхово, Сныховская вол., Белевский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Дмитриев Иван Алексеев, крестьянин (с. Кузьменки, Васильевская вол., Серпуховский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Качкаев Николай Нестеров, мещанин (г. Ардатов, Ардатовский у., Симбирская губ.)
Свидетель невесты №1 - Пьянов Михаил Яковлев, крестьянин (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Монахов Сергей Евдокимов, крестьянин (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
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- Индексация данных проведена Фёдором Мухиным
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