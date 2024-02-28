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Евграфов Александр Николаев

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Евграфов Александр Николаев
Тип записи
о браке
Номер записи
250-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
22.01.1917
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Костомарово, Молодинская вол., Подольский у., Московская губ.
Дата брака
22.01.1917
Священнослужители
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 179
Полная запись МК
Счёт браков: 4
Жених - Чумаков Михаил Егоров, крестьянин (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Евграфова Александра Николаева, крестьянская девица (д. Костомарово, Молодинская вол., Подольский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Мамыкин Аким Николаев, крестьянин (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Ларин Василий Федоров, крестьянин (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Евграфов Яков Николаев, крестьянин (д. Костомарово, Молодинская вол., Подольский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Евграфов Александр Николаев, крестьянин (д. Костомарово, Молодинская вол., Подольский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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