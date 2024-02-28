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Сыромятников Александр Петров

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Сыромятников Александр Петров
Тип записи
о браке
Номер записи
248-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
22.01.1917
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
мещанин
Нас. Пункт приписки
г. Углич, Угличский у., Ярославская губ.
Дата брака
22.01.1917
Священнослужители
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 178
Полная запись МК
Счёт браков: 2
Жених - Котов Александр Евдокимов, мещанин (г. Богородицк, Богородицкий у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Невеста - Сыромятникова Анна Петрова, мещанская девица (г. Углич, Угличский у., Ярославская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Сенцов Иван Вячеславов, мещанин (г. Углич, Угличский у., Ярославская губ.)
Свидетель жениха №2 - Воронцов Владимир Кузьмин, мещанин (г. Москва, Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Сыромятников Александр Петров, мещанин (г. Углич, Угличский у., Ярославская губ.)
Свидетель невесты №2 - Мошков Василий Андреев, крестьянин (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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