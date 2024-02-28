Котов Александр Евдокимов
Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
- ФИО
- Котов Александр Евдокимов
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 248-б
- Роль персоны
- Жених
- Дата события
- 22.01.1917
- Приход
- Благовещенская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Московский
- Место прихода
- Тайнинское
- Статус персоны
- мещанин
- Нас. Пункт приписки
- г. Богородицк, Богородицкий у., Тульская губ.
- Дата брака
- 22.01.1917
- Возраст (лет)
- 40
- Номер брака по счёту
- 2
- Священнослужители
-
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 178
- Полная запись МК
- Счёт браков: 2
Жених - Котов Александр Евдокимов, мещанин (г. Богородицк, Богородицкий у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Невеста - Сыромятникова Анна Петрова, мещанская девица (г. Углич, Угличский у., Ярославская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Сенцов Иван Вячеславов, мещанин (г. Углич, Угличский у., Ярославская губ.)
Свидетель жениха №2 - Воронцов Владимир Кузьмин, мещанин (г. Москва, Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Сыромятников Александр Петров, мещанин (г. Углич, Угличский у., Ярославская губ.)
Свидетель невесты №2 - Мошков Василий Андреев, крестьянин (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
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- Индексация данных проведена Фёдором Мухиным
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