Кардичев Федор Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКардичев Федор Иванов

Кардичев Федор Иванов

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Кардичев Федор Иванов
Тип записи
о браке
Номер записи
247-б
Роль персоны
Жених
Дата события
15.01.1917
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.
Дата брака
15.01.1917
Возраст (лет)
17
Возраст (месяцев)
11
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 178
Полная запись МК
Счёт браков: 1
Жених - Кардичев Федор Иванов, крестьянин (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Мосенкова Александра Иосифова, крестьянская девица (с. Бибирево, Ростокинская вол., Московский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Кардичев Сергей Дмитриев, крестьянин (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Митусов Василий Федоров, крестьянин (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Масенков Петр Осипов, крестьянин (с. Бибирево, Ростокинская вол., Московский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Митусов Федор Иванов, крестьянин (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close