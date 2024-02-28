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Яковлев Иван Васильев

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Яковлев Иван Васильев
Тип записи
о браке
Номер записи
246-б
Роль персоны
Жених
Дата события
13.11.1916
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.
Дата брака
13.11.1916
Возраст (лет)
28
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 129
Полная запись МК
Счёт браков: 11
Жених - Яковлев Иван Васильев, крестьянин (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Прокуранова Варвара Михайлова, крестьянская девица (д. Шарапово, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Логачев Григорий Павлов, крестьянин (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Лизунов Гавриил Иванов, крестьянин (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Максимов Иван Васильев, крестьянин (с. Дединово, Дединовская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Свидетель невесты №2 - Прокуранов Кирилл Семенов, крестьянин (д. Шарапово, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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