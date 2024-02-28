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Волковицкий Игнатий Стефанов

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Волковицкий Игнатий Стефанов
Тип записи
о браке
Номер записи
245-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
13.11.1916
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Сточек, Беловежская-Александровская вол., Пружанский у., Гродненская губ.
Дата брака
13.11.1916
Священнослужители
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 129
Полная запись МК
Счёт браков: 10
Жених - Смирнов Иван Пименов, крестьянин (д. Богданиха, Тесовская вол., Сычевский у., Смоленская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Бушко Евдокия Кириллова, крестьянская девица (д. Сточек, Беловежская-Александровская вол., Пружанский у., Гродненская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Луньков Николай Егоров, крестьянин (с. Белый Раст, Озерецкая вол., Московский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Шокалевич Онуфрий Стефанов, крестьянин (д. Сточек, Беловежская-Александровская вол., Пружанский у., Гродненская губ.)
Свидетель невесты №2 - Волковицкий Игнатий Стефанов, крестьянин (д. Сточек, Беловежская-Александровская вол., Пружанский у., Гродненская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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