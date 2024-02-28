Шокалевич Онуфрий Стефанов
Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
- ФИО
- Шокалевич Онуфрий Стефанов
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 245-б
- Роль персоны
- Свидетель невесты
- Дата события
- 13.11.1916
- Приход
- Благовещенская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Московский
- Место прихода
- Тайнинское
- Статус персоны
- крестьянин
- Нас. Пункт приписки
- д. Сточек, Беловежская-Александровская вол., Пружанский у., Гродненская губ.
- Дата брака
- 13.11.1916
- Священнослужители
-
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 129
- Полная запись МК
- Счёт браков: 10
Жених - Смирнов Иван Пименов, крестьянин (д. Богданиха, Тесовская вол., Сычевский у., Смоленская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Бушко Евдокия Кириллова, крестьянская девица (д. Сточек, Беловежская-Александровская вол., Пружанский у., Гродненская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Луньков Николай Егоров, крестьянин (с. Белый Раст, Озерецкая вол., Московский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Шокалевич Онуфрий Стефанов, крестьянин (д. Сточек, Беловежская-Александровская вол., Пружанский у., Гродненская губ.)
Свидетель невесты №2 - Волковицкий Игнатий Стефанов, крестьянин (д. Сточек, Беловежская-Александровская вол., Пружанский у., Гродненская губ.)
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