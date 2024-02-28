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Смирнов Иван Пименов

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Смирнов Иван Пименов
Тип записи
о браке
Номер записи
245-б
Роль персоны
Жених
Дата события
13.11.1916
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Богданиха, Тесовская вол., Сычевский у., Смоленская губ.
Дата брака
13.11.1916
Возраст (лет)
22
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 129
Полная запись МК
Счёт браков: 10
Жених - Смирнов Иван Пименов, крестьянин (д. Богданиха, Тесовская вол., Сычевский у., Смоленская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Бушко Евдокия Кириллова, крестьянская девица (д. Сточек, Беловежская-Александровская вол., Пружанский у., Гродненская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Луньков Николай Егоров, крестьянин (с. Белый Раст, Озерецкая вол., Московский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Шокалевич Онуфрий Стефанов, крестьянин (д. Сточек, Беловежская-Александровская вол., Пружанский у., Гродненская губ.)
Свидетель невесты №2 - Волковицкий Игнатий Стефанов, крестьянин (д. Сточек, Беловежская-Александровская вол., Пружанский у., Гродненская губ.)
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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