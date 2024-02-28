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Логачев Григорий Павлов

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Логачев Григорий Павлов
Тип записи
о браке
Номер записи
244-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
23.10.1916
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.
Дата брака
23.10.1916
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 128
Полная запись МК
Счёт браков: 9
Жених - Голодаев Петр Сергеев, крестьянин (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Новикова Ольга Захарова, крестьянская девица (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Слюняев Николай Борисов, крестьянин (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Логачев Григорий Павлов, крестьянин (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Новиков Василий Павлов, крестьянин (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Голодаев Владимир Михайлов, крестьянин (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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