Зайцев Василий Иванов
Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
- ФИО
- Зайцев Василий Иванов
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 243-б
- Роль персоны
- Свидетель невесты
- Дата события
- 17.07.1916
- Приход
- Благовещенская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Московский
- Место прихода
- Тайнинское
- Статус персоны
- купец
- Нас. Пункт приписки
- г. Москва, Московская губ.
- Дата брака
- 17.07.1916
- Священнослужители
- приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 127
- Полная запись МК
- Счёт браков: 8
Жених - Дьяченков Иван Николаев, студент Московского коммерческого института 4 курса / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Смирнова Екатерина Константинова, купеческая дочь девица (г. Углич, Угличский у., Ярославская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Титинкин Михаил Павлов, крестьянин (с. Рогачево, Рогачевская вол., Дмитровский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Нехаев Иван Яковлев, студент Московского коммерческого института 4 курса
Свидетель невесты №1 - Зайцев Василий Иванов, купец (г. Москва, Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - ??? Василий Ив???, крестьянин (с. Заозерье, Заозерская вол., Угличский у., Ярославская губ.)
- Комментарий наборщика
- фамилия и отчество поручителя невесты № 2 обрезано
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- Индексация данных проведена Фёдором Мухиным
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