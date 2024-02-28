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Нехаев Иван Яковлев

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Нехаев Иван Яковлев
Тип записи
о браке
Номер записи
243-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
17.07.1916
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
студент Московского коммерческого института 4 курса
Дата брака
17.07.1916
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 127
Полная запись МК
Счёт браков: 8
Жених - Дьяченков Иван Николаев, студент Московского коммерческого института 4 курса / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Смирнова Екатерина Константинова, купеческая дочь девица (г. Углич, Угличский у., Ярославская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Титинкин Михаил Павлов, крестьянин (с. Рогачево, Рогачевская вол., Дмитровский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Нехаев Иван Яковлев, студент Московского коммерческого института 4 курса
Свидетель невесты №1 - Зайцев Василий Иванов, купец (г. Москва, Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - ??? Василий Ив???, крестьянин (с. Заозерье, Заозерская вол., Угличский у., Ярославская губ.)
Комментарий наборщика
фамилия и отчество поручителя невесты № 2 обрезано
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Источник
Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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