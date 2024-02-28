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Соломатин Василий Иванов

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Соломатин Василий Иванов
Тип записи
о браке
Номер записи
242-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
15.07.1916
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
мещанин
Нас. Пункт приписки
г. Подольск, Московская губ.
Дата брака
15.07.1916
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 127
Полная запись МК
Счёт браков: 7
Жених - Херувимов Николай Александров, мещанин (г. Пермь, Пермская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Якимова Вера Петрова, крестьянская девица (д. Котовец, Троицкая вол., Курский у., Курская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Коровкин Николай Иванов, крестьянин (д. Котовец, Троицкая вол., Курский у., Курская губ.)
Свидетель жениха №2 - Ефремов Сергей Алексеев, мещанин (г. Подольск, Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Коровкин Андрей Иванов, крестьянин (д. Котовец, Троицкая вол., Курский у., Курская губ.)
Свидетель невесты №2 - Соломатин Василий Иванов, мещанин (г. Подольск, Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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