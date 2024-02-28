Херувимов Николай Александров
Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
- ФИО
- Херувимов Николай Александров
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 242-б
- Роль персоны
- Жених
- Дата события
- 15.07.1916
- Приход
- Благовещенская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Московский
- Место прихода
- Тайнинское
- Статус персоны
- мещанин
- Нас. Пункт приписки
- г. Пермь, Пермская губ.
- Дата брака
- 15.07.1916
- Возраст (лет)
- 24
- Номер брака по счёту
- 1
- Священнослужители
- приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 127
- Полная запись МК
- Счёт браков: 7
Жених - Херувимов Николай Александров, мещанин (г. Пермь, Пермская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Якимова Вера Петрова, крестьянская девица (д. Котовец, Троицкая вол., Курский у., Курская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Коровкин Николай Иванов, крестьянин (д. Котовец, Троицкая вол., Курский у., Курская губ.)
Свидетель жениха №2 - Ефремов Сергей Алексеев, мещанин (г. Подольск, Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Коровкин Андрей Иванов, крестьянин (д. Котовец, Троицкая вол., Курский у., Курская губ.)
Свидетель невесты №2 - Соломатин Василий Иванов, мещанин (г. Подольск, Московская губ.)
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- Индексация данных проведена Фёдором Мухиным
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