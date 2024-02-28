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Соболев Василий Петров

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Соболев Василий Петров
Тип записи
о браке
Номер записи
241-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
03.06.1916
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
прапорщик 74-го пехотного запасного полка
Дата брака
03.06.1916
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 126
Полная запись МК
Счёт браков: 6
Жених - Зубков Сергей Сергеев, прапорщик 74-го пехотного запасного полка / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Скокова Лидия Алексеева, классная учительница Сокольнического имени Пушкина Мужского городского начального училища г. Москвы - дочь купца / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Петрушак Федор Антонов, прапорщик 74-го пехотного запасного полка
Свидетель жениха №2 - Абъясов Яков Александров, прапорщик 74-го пехотного запасного полка
Свидетель невесты №1 - Головля Михаил Георгиев, прапорщик 74-го пехотного запасного полка
Свидетель невесты №2 - Соболев Василий Петров, прапорщик 74-го пехотного запасного полка
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Источник
Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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