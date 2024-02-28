Головля Михаил Георгиев
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Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
- ФИО
- Головля Михаил Георгиев
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 241-б
- Роль персоны
- Свидетель невесты
- Дата события
- 03.06.1916
- Приход
- Благовещенская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Московский
- Место прихода
- Тайнинское
- Статус персоны
- прапорщик 74-го пехотного запасного полка
- Дата брака
- 03.06.1916
- Священнослужители
- приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 126
- Полная запись МК
- Счёт браков: 6
Жених - Зубков Сергей Сергеев, прапорщик 74-го пехотного запасного полка / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Скокова Лидия Алексеева, классная учительница Сокольнического имени Пушкина Мужского городского начального училища г. Москвы - дочь купца / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Петрушак Федор Антонов, прапорщик 74-го пехотного запасного полка
Свидетель жениха №2 - Абъясов Яков Александров, прапорщик 74-го пехотного запасного полка
Свидетель невесты №1 - Головля Михаил Георгиев, прапорщик 74-го пехотного запасного полка
Свидетель невесты №2 - Соболев Василий Петров, прапорщик 74-го пехотного запасного полка
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- Индексация данных проведена Фёдором Мухиным
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