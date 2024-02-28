Скокова Лидия Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСкокова Лидия Алексеева

Скокова Лидия Алексеева

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Скокова Лидия Алексеева
Тип записи
о браке
Номер записи
241-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
03.06.1916
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
классная учительница Сокольнического имени Пушкина Мужского городского начального училища г. Москвы - дочь купца
Дата брака
03.06.1916
Возраст (лет)
30
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 126
Полная запись МК
Счёт браков: 6
Жених - Зубков Сергей Сергеев, прапорщик 74-го пехотного запасного полка / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Скокова Лидия Алексеева, классная учительница Сокольнического имени Пушкина Мужского городского начального училища г. Москвы - дочь купца / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Петрушак Федор Антонов, прапорщик 74-го пехотного запасного полка
Свидетель жениха №2 - Абъясов Яков Александров, прапорщик 74-го пехотного запасного полка
Свидетель невесты №1 - Головля Михаил Георгиев, прапорщик 74-го пехотного запасного полка
Свидетель невесты №2 - Соболев Василий Петров, прапорщик 74-го пехотного запасного полка
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close