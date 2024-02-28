Молчанов Николай Дмитриев
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Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
- ФИО
- Молчанов Николай Дмитриев
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 240-б
- Роль персоны
- Свидетель жениха
- Дата события
- 03.06.1916
- Приход
- Благовещенская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Московский
- Место прихода
- Тайнинское
- Статус персоны
- мещанин Сретенской слободы
- Нас. Пункт приписки
- г. Москва, Московская губ.
- Дата брака
- 03.06.1916
- Священнослужители
- приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 126
- Полная запись МК
- Счёт браков: 5
Жених - Молчанов Дмитрий Дмитриев, студент Константиновского межевого института (г. Москва, Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Егорова Людмила Сергеева, мещанская девица (г. Аткарск, Аткарский у., Саратовская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Илюшин Василий Васильев, купец (г. Москва, Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Молчанов Николай Дмитриев, мещанин Сретенской слободы (г. Москва, Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Молчанов Михаил Дмитриев, мещанин Сретенской слободы (г. Москва, Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Трофимов Константин Захаров, прапорщик 180 пехотного Виндавского полка
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- Индексация данных проведена Фёдором Мухиным
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