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Илюшин Василий Васильев

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Илюшин Василий Васильев
Тип записи
о браке
Номер записи
240-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
03.06.1916
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
купец
Нас. Пункт приписки
г. Москва, Московская губ.
Дата брака
03.06.1916
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 126
Полная запись МК
Счёт браков: 5
Жених - Молчанов Дмитрий Дмитриев, студент Константиновского межевого института (г. Москва, Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Егорова Людмила Сергеева, мещанская девица (г. Аткарск, Аткарский у., Саратовская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Илюшин Василий Васильев, купец (г. Москва, Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Молчанов Николай Дмитриев, мещанин Сретенской слободы (г. Москва, Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Молчанов Михаил Дмитриев, мещанин Сретенской слободы (г. Москва, Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Трофимов Константин Захаров, прапорщик 180 пехотного Виндавского полка
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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