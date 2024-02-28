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Кондратьев Иван Иванов

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Кондратьев Иван Иванов
Тип записи
о браке
Номер записи
239-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
22.05.1916
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата брака
22.05.1916
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 125
Полная запись МК
Счёт браков: 4
Жених - Гудков Алексей Иванов, крестьянин (д. Холм, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Невеста - Зубина Дарья Васильева, крестьянская девица (д. Сидорово, Бобровская вол., Белевский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Почков Владимир Никитин, крестьянин (д. Дубровно, Дубровенская вол., Горецкий у., Могилевская губ.)
Свидетель жениха №2 - Стружкин Василий Матвеев, крестьянин (с. Покровское, Чуриковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.)
Свидетель невесты №1 - Спрыкин Яков Кондратьев, личный почетный гражданин
Свидетель невесты №2 - Кондратьев Иван Иванов, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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