Почков Владимир Никитин
Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
- ФИО
- Почков Владимир Никитин
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 239-б
- Роль персоны
- Свидетель жениха
- Дата события
- 22.05.1916
- Приход
- Благовещенская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Московский
- Место прихода
- Тайнинское
- Статус персоны
- крестьянин
- Нас. Пункт приписки
- д. Дубровно, Дубровенская вол., Горецкий у., Могилевская губ.
- Дата брака
- 22.05.1916
- Священнослужители
- приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 125
- Полная запись МК
- Счёт браков: 4
Жених - Гудков Алексей Иванов, крестьянин (д. Холм, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Невеста - Зубина Дарья Васильева, крестьянская девица (д. Сидорово, Бобровская вол., Белевский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Почков Владимир Никитин, крестьянин (д. Дубровно, Дубровенская вол., Горецкий у., Могилевская губ.)
Свидетель жениха №2 - Стружкин Василий Матвеев, крестьянин (с. Покровское, Чуриковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.)
Свидетель невесты №1 - Спрыкин Яков Кондратьев, личный почетный гражданин
Свидетель невесты №2 - Кондратьев Иван Иванов, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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- Индексация данных проведена Фёдором Мухиным
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