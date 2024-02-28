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Кардупель Иосиф Ильин

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Кардупель Иосиф Ильин
Тип записи
о браке
Номер записи
238-б
Роль персоны
Жених
Дата события
20.02.1916
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Каргинь, Яреевская вол., Томашевский у., Холмская губ.
Дата брака
20.02.1916
Возраст (лет)
43
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 124
Полная запись МК
Счёт браков: 3
Жених - Кардупель Иосиф Ильин, крестьянин (д. Каргинь, Яреевская вол., Томашевский у., Холмская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Пятничка Анастасия Иванова, крестьянская девица (д. Каргинь, Яреевская вол., Томашевский у., Холмская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Купачинский Павел Павлов, крестьянин (д. Каргинь, Яреевская вол., Томашевский у., Холмская губ.)
Свидетель жениха №2 - Мороз Владимир Иванов, крестьянин (д. Кунки, гмина Томашево вол., Томашевский у., Люблинская губ.)
Свидетель невесты №2 - Мороз Владимир Иванов, крестьянин (д. Кунки, гмина Томашево вол., Томашевский у., Люблинская губ.)
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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