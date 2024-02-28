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Старшинов Александр Иванов

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Старшинов Александр Иванов
Тип записи
о браке
Номер записи
237-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
07.02.1916
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Балабаново, Ильинская вол., Дмитровский у., Московская губ.
Дата брака
07.02.1916
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 124
Полная запись МК
Счёт браков: 2
Жених - Мышко Семен Тимофеев, крестьянин (д. Спички, Орлянская вол., Бельский у., Гродненская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Шашилова Анна Иванова, крестьянская девица (с. Ивановское, Ивановская вол., Бежецкий у., Тверская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Набатов Иосиф Ефимов, крестьянин (д. Грязи, Бородинская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Старшинов Александр Иванов, крестьянин (д. Балабаново, Ильинская вол., Дмитровский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Голодаев Михаил, крестьянин (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Старшинов Александр Иванов, крестьянин (д. Балабаново, Ильинская вол., Дмитровский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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