Мышко Семен Тимофеев
Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
- ФИО
- Мышко Семен Тимофеев
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 237-б
- Роль персоны
- Жених
- Дата события
- 07.02.1916
- Приход
- Благовещенская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Московский
- Место прихода
- Тайнинское
- Статус персоны
- крестьянин
- Нас. Пункт приписки
- д. Спички, Орлянская вол., Бельский у., Гродненская губ.
- Дата брака
- 07.02.1916
- Возраст (лет)
- 27
- Номер брака по счёту
- 1
- Священнослужители
- приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 124
- Полная запись МК
- Счёт браков: 2
Жених - Мышко Семен Тимофеев, крестьянин (д. Спички, Орлянская вол., Бельский у., Гродненская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Шашилова Анна Иванова, крестьянская девица (с. Ивановское, Ивановская вол., Бежецкий у., Тверская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Набатов Иосиф Ефимов, крестьянин (д. Грязи, Бородинская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Старшинов Александр Иванов, крестьянин (д. Балабаново, Ильинская вол., Дмитровский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Голодаев Михаил, крестьянин (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Старшинов Александр Иванов, крестьянин (д. Балабаново, Ильинская вол., Дмитровский у., Московская губ.)
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- Индексация данных проведена Фёдором Мухиным
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