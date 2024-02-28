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Гудальская Мариана Юзефова

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Гудальская Мариана Юзефова
Тип записи
о браке
Номер записи
236-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
03.02.1916
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
крестьянская девица
Нас. Пункт приписки
д. Хойны-Млоде, Ломжинская губ.
Дата брака
03.02.1916
Возраст (лет)
22
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 123
Полная запись МК
Счёт браков: 1
Жених - Мороз Иосиф Иванов, крестьянин (д. Кунки, гмина Томашево вол., Томашевский у., Люблинская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Гудальская Мариана Юзефова, крестьянская девица (д. Хойны-Млоде, Ломжинская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Ремжик Михаил Григорьев, крестьянин (с. Тополяны, Заблудовская вол., Белостокский у., Гродненская губ.)
Свидетель жениха №2 - Мороз Владимир Иванов, крестьянин (д. Кунки, гмина Томашево вол., Томашевский у., Люблинская губ.)
Свидетель невесты №1 - Игнатюк Яков Иванов, крестьянин (д. Грибовцы, Голынская вол., Гродненский у., Гродненская губ.)
Свидетель невесты №2 - Мороз Владимир Иванов, крестьянин (д. Кунки, гмина Томашево вол., Томашевский у., Люблинская губ.)
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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