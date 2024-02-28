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Мороз Иосиф Иванов

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Мороз Иосиф Иванов
Тип записи
о браке
Номер записи
236-б
Роль персоны
Жених
Дата события
03.02.1916
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Кунки, гмина Томашево вол., Томашевский у., Люблинская губ.
Дата брака
03.02.1916
Возраст (лет)
22
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 123
Полная запись МК
Счёт браков: 1
Жених - Мороз Иосиф Иванов, крестьянин (д. Кунки, гмина Томашево вол., Томашевский у., Люблинская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Гудальская Мариана Юзефова, крестьянская девица (д. Хойны-Млоде, Ломжинская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Ремжик Михаил Григорьев, крестьянин (с. Тополяны, Заблудовская вол., Белостокский у., Гродненская губ.)
Свидетель жениха №2 - Мороз Владимир Иванов, крестьянин (д. Кунки, гмина Томашево вол., Томашевский у., Люблинская губ.)
Свидетель невесты №1 - Игнатюк Яков Иванов, крестьянин (д. Грибовцы, Голынская вол., Гродненский у., Гродненская губ.)
Свидетель невесты №2 - Мороз Владимир Иванов, крестьянин (д. Кунки, гмина Томашево вол., Томашевский у., Люблинская губ.)
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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