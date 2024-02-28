Саверьянов Дмитрий Антонов
Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
- ФИО
- Саверьянов Дмитрий Антонов
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 235-б
- Роль персоны
- Свидетель невесты
- Дата события
- 16.08.1915
- Приход
- Благовещенская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Московский
- Место прихода
- Тайнинское
- Статус персоны
- крестьянин
- Нас. Пункт приписки
- д. Избище, Любавичская вол., Оршанский у., Могилевская губ.
- Дата брака
- 16.08.1915
- Священнослужители
- приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 79
- Полная запись МК
- Счёт браков: 8
Жених - Чернявский Яков Иванов, крестьянин (д. Крути, Мядельская вол., Вилейский у., Виленская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Романова Анна Александрова, крестьянская девица (д. Кижаны, Лаптевская вол., Владимирский у., Владимирская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Сухорукий Андрей Адамов, крестьянин (д. Крути, Мядельская вол., Вилейский у., Виленская губ.)
Свидетель жениха №2 - Романов Андрей Александров, крестьянин (д. Кижаны, Лаптевская вол., Владимирский у., Владимирская губ.)
Свидетель невесты №1 - Саверьянов Дмитрий Антонов, крестьянин (д. Избище, Любавичская вол., Оршанский у., Могилевская губ.)
Свидетель невесты №2 - Сухорукий Андрей Адамов, крестьянин (д. Крути, Мядельская вол., Вилейский у., Виленская губ.)
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- Индексация данных проведена Фёдором Мухиным
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