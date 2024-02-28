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Чернявский Яков Иванов

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Чернявский Яков Иванов
Тип записи
о браке
Номер записи
235-б
Роль персоны
Жених
Дата события
16.08.1915
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Крути, Мядельская вол., Вилейский у., Виленская губ.
Дата брака
16.08.1915
Возраст (лет)
22
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 79
Полная запись МК
Счёт браков: 8
Жених - Чернявский Яков Иванов, крестьянин (д. Крути, Мядельская вол., Вилейский у., Виленская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Романова Анна Александрова, крестьянская девица (д. Кижаны, Лаптевская вол., Владимирский у., Владимирская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Сухорукий Андрей Адамов, крестьянин (д. Крути, Мядельская вол., Вилейский у., Виленская губ.)
Свидетель жениха №2 - Романов Андрей Александров, крестьянин (д. Кижаны, Лаптевская вол., Владимирский у., Владимирская губ.)
Свидетель невесты №1 - Саверьянов Дмитрий Антонов, крестьянин (д. Избище, Любавичская вол., Оршанский у., Могилевская губ.)
Свидетель невесты №2 - Сухорукий Андрей Адамов, крестьянин (д. Крути, Мядельская вол., Вилейский у., Виленская губ.)
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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