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Голодаев Михаил Максимов

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Голодаев Михаил Максимов
Тип записи
о браке
Номер записи
234-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
29.06.1915
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.
Дата брака
29.06.1915
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 78
Полная запись МК
Счёт браков: 7
Жених - Локтионов Дмитрий Алексеев, крестьянин (с. Подгородняя , Успенской вол., Тимский у., Курская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Невеста - Щербакова Параскева Иванова, мещанская вдова (г. Тим, Тимской у., Курская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Свидетель жениха №1 - Новиков Павел Константинов, крестьянин (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Голодаев Михаил Максимов, крестьянин (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Пьянов Петр Герасимов, крестьянин (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Новиков Павел Константинов, крестьянин (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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