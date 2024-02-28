Локтионов Дмитрий Алексеев
Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
- ФИО
- Локтионов Дмитрий Алексеев
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 234-б
- Роль персоны
- Жених
- Дата события
- 29.06.1915
- Приход
- Благовещенская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Московский
- Место прихода
- Тайнинское
- Статус персоны
- крестьянин
- Нас. Пункт приписки
- с. Подгородняя , Успенской вол., Тимский у., Курская губ.
- Дата брака
- 29.06.1915
- Возраст (лет)
- 38
- Номер брака по счёту
- 2
- Священнослужители
- приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 78
- Полная запись МК
- Счёт браков: 7
Жених - Локтионов Дмитрий Алексеев, крестьянин (с. Подгородняя , Успенской вол., Тимский у., Курская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Невеста - Щербакова Параскева Иванова, мещанская вдова (г. Тим, Тимской у., Курская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Свидетель жениха №1 - Новиков Павел Константинов, крестьянин (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Голодаев Михаил Максимов, крестьянин (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Пьянов Петр Герасимов, крестьянин (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Новиков Павел Константинов, крестьянин (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
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- Индексация данных проведена Фёдором Мухиным
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