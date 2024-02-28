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Локтионов Дмитрий Алексеев

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Локтионов Дмитрий Алексеев
Тип записи
о браке
Номер записи
234-б
Роль персоны
Жених
Дата события
29.06.1915
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Подгородняя , Успенской вол., Тимский у., Курская губ.
Дата брака
29.06.1915
Возраст (лет)
38
Номер брака по счёту
2
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 78
Полная запись МК
Счёт браков: 7
Жених - Локтионов Дмитрий Алексеев, крестьянин (с. Подгородняя , Успенской вол., Тимский у., Курская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Невеста - Щербакова Параскева Иванова, мещанская вдова (г. Тим, Тимской у., Курская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Свидетель жениха №1 - Новиков Павел Константинов, крестьянин (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Голодаев Михаил Максимов, крестьянин (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Пьянов Петр Герасимов, крестьянин (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Новиков Павел Константинов, крестьянин (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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