Нетребовский Иван Степанов
Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
- ФИО
- Нетребовский Иван Степанов
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 233-б
- Роль персоны
- Свидетель жениха
- Дата события
- 17.05.1915
- Приход
- Благовещенская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Московский
- Место прихода
- Тайнинское
- Статус персоны
- мещанин
- Нас. Пункт приписки
- г. Прилуки, Прилукская вол., Прилукский у., Полтавская губ.
- Дата брака
- 17.05.1915
- Священнослужители
- приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 78
- Полная запись МК
- Счёт браков: 6
Жених - Львов Александр Алексеев, крестьянин (д. Кузьминка, Семеновская вол., Кинешемский у., Костромская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Баулина Евдокия Семенова, слушательница Высших женских курсов крестьянская девица (д. Большая Мамырь, Больше-Мамырская вол., Нижнеудинский округ у., Иркутская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Нетребовский Иван Степанов, мещанин (г. Прилуки, Прилукская вол., Прилукский у., Полтавская губ.)
Свидетель жениха №2 - Логачев Александр Сергеев, крестьянин (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Нагибин Алексей Александров, мещанин (г. Москва, Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Трахачев Архип Дмитриев, крестьянин (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
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- Индексация данных проведена Фёдором Мухиным
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