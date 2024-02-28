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Львов Александр Алексеев

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Львов Александр Алексеев
Тип записи
о браке
Номер записи
233-б
Роль персоны
Жених
Дата события
17.05.1915
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Кузьминка, Семеновская вол., Кинешемский у., Костромская губ.
Дата брака
17.05.1915
Возраст (лет)
31
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 78
Полная запись МК
Счёт браков: 6
Жених - Львов Александр Алексеев, крестьянин (д. Кузьминка, Семеновская вол., Кинешемский у., Костромская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Баулина Евдокия Семенова, слушательница Высших женских курсов крестьянская девица (д. Большая Мамырь, Больше-Мамырская вол., Нижнеудинский округ у., Иркутская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Нетребовский Иван Степанов, мещанин (г. Прилуки, Прилукская вол., Прилукский у., Полтавская губ.)
Свидетель жениха №2 - Логачев Александр Сергеев, крестьянин (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Нагибин Алексей Александров, мещанин (г. Москва, Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Трахачев Архип Дмитриев, крестьянин (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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