Ларионов Василий Иванов
Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
- ФИО
- Ларионов Василий Иванов
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 232-б
- Роль персоны
- Свидетель невесты
- Дата события
- 01.05.1915
- Приход
- Благовещенская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Московский
- Место прихода
- Тайнинское
- Статус персоны
- крестьянин
- Нас. Пункт приписки
- с. Большие Мытищи, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.
- Дата брака
- 01.05.1915
- Священнослужители
- приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 77
- Полная запись МК
- Счёт браков: 5
Жених - Михайлов Михаил, безземельный крестьянин (д. Митьково, Митьковская вол., Юхновский у., Смоленская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Степанова Евдокия Петрова, крестьянская девица (с. Соклаково, Каменская вол., Ефремовский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Колонцов Василий Михайлов, крестьянин (д. Руднево, Рудневская вол., Верейский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Сенатов Василий Иванов, крестьянин (д. Лачуги, Аргуновская вол., Покровский у., Владимирская губ.)
Свидетель невесты №1 - Ларионов Василий Иванов, крестьянин (с. Большие Мытищи, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Зайцев Антон Александров, крестьянин (с. Соклаково, Каменская вол., Ефремовский у., Тульская губ.)
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Фёдором Мухиным
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.