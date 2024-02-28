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Колонцов Василий Михайлов

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Колонцов Василий Михайлов
Тип записи
о браке
Номер записи
232-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
01.05.1915
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Руднево, Рудневская вол., Верейский у., Московская губ.
Дата брака
01.05.1915
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 77
Полная запись МК
Счёт браков: 5
Жених - Михайлов Михаил, безземельный крестьянин (д. Митьково, Митьковская вол., Юхновский у., Смоленская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Степанова Евдокия Петрова, крестьянская девица (с. Соклаково, Каменская вол., Ефремовский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Колонцов Василий Михайлов, крестьянин (д. Руднево, Рудневская вол., Верейский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Сенатов Василий Иванов, крестьянин (д. Лачуги, Аргуновская вол., Покровский у., Владимирская губ.)
Свидетель невесты №1 - Ларионов Василий Иванов, крестьянин (с. Большие Мытищи, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Зайцев Антон Александров, крестьянин (с. Соклаково, Каменская вол., Ефремовский у., Тульская губ.)
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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