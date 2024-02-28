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Петров Павел Петров

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Петров Павел Петров
Тип записи
о браке
Номер записи
231-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
01.05.1915
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Пульхово, Неверовская вол., Касимовский у., Рязанская губ.
Дата брака
01.05.1915
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 77
Полная запись МК
Счёт браков: 4
Жених - Сомов Лев Иванович, дантист / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Петрова Анастасия Петрова, крестьянская девица (д. Пульхово, Неверовская вол., Касимовский у., Рязанская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Петров Павел Петров, крестьянин (д. Пульхово, Неверовская вол., Касимовский у., Рязанская губ.)
Свидетель жениха №2 - Голодаев Владимир Михайлов, крестьянин (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Петров Яков Петров, крестьянин (д. Пульхово, Неверовская вол., Касимовский у., Рязанская губ.)
Свидетель невесты №2 - Козачкин Федор Федоров, крестьянин (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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