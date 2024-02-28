Захаров Борис Александров
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Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
- ФИО
- Захаров Борис Александров
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 230-б
- Роль персоны
- Свидетель жениха
- Дата события
- 21.01.1915
- Приход
- Благовещенская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Московский
- Место прихода
- Тайнинское
- Статус персоны
- коллежский советник
- Дата брака
- 21.01.1915
- Священнослужители
- приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 76
- Полная запись МК
- Счёт браков: 3
Жених - Ермаков Василий Прокопьев, крестьянин (д. Притыкина, Николо-Созинская вол., Корчевский у., Тверская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Прохорова Александра Васильева, крестьянская девица (д. Липки, Аксиньинская вол., Звенигородский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Горшков Иван Иванов, крестьянин (с. Омутня, Ларцевская вол., Корчевский у., Тверская губ.)
Свидетель жениха №2 - Захаров Борис Александров, коллежский советник
Свидетель невесты №1 - Горшков Алексей Алексеев, крестьянин (с. Омутня, Ларцевская вол., Корчевский у., Тверская губ.)
Свидетель невесты №2 - Бобков Яков Гаврилов, мещанин (г. Корчева, Корчевский у., Тверская губ.)
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- Индексация данных проведена Фёдором Мухиным
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