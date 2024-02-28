Горшков Иван Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГоршков Иван Иванов

Горшков Иван Иванов

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Горшков Иван Иванов
Тип записи
о браке
Номер записи
230-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
21.01.1915
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Омутня, Ларцевская вол., Корчевский у., Тверская губ.
Дата брака
21.01.1915
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 76
Полная запись МК
Счёт браков: 3
Жених - Ермаков Василий Прокопьев, крестьянин (д. Притыкина, Николо-Созинская вол., Корчевский у., Тверская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Прохорова Александра Васильева, крестьянская девица (д. Липки, Аксиньинская вол., Звенигородский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Горшков Иван Иванов, крестьянин (с. Омутня, Ларцевская вол., Корчевский у., Тверская губ.)
Свидетель жениха №2 - Захаров Борис Александров, коллежский советник
Свидетель невесты №1 - Горшков Алексей Алексеев, крестьянин (с. Омутня, Ларцевская вол., Корчевский у., Тверская губ.)
Свидетель невесты №2 - Бобков Яков Гаврилов, мещанин (г. Корчева, Корчевский у., Тверская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close