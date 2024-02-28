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Ермаков Василий Прокопьев

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Ермаков Василий Прокопьев
Тип записи
о браке
Номер записи
230-б
Роль персоны
Жених
Дата события
21.01.1915
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Притыкина, Николо-Созинская вол., Корчевский у., Тверская губ.
Дата брака
21.01.1915
Возраст (лет)
30
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 76
Полная запись МК
Счёт браков: 3
Жених - Ермаков Василий Прокопьев, крестьянин (д. Притыкина, Николо-Созинская вол., Корчевский у., Тверская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Прохорова Александра Васильева, крестьянская девица (д. Липки, Аксиньинская вол., Звенигородский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Горшков Иван Иванов, крестьянин (с. Омутня, Ларцевская вол., Корчевский у., Тверская губ.)
Свидетель жениха №2 - Захаров Борис Александров, коллежский советник
Свидетель невесты №1 - Горшков Алексей Алексеев, крестьянин (с. Омутня, Ларцевская вол., Корчевский у., Тверская губ.)
Свидетель невесты №2 - Бобков Яков Гаврилов, мещанин (г. Корчева, Корчевский у., Тверская губ.)
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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