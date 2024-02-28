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Ильина Федосья

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Ильина Федосья
Тип записи
о браке
Номер записи
229-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
18.01.1915
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
дочь отставного лейб-гвардии Волынского полка ефрейтора
Дата брака
18.01.1915
Возраст (лет)
27
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 75
Полная запись МК
Счёт браков: 2
Жених - Озеров Сергей Матвеев, крестьянин (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Ильина Федосья, дочь отставного лейб-гвардии Волынского полка ефрейтора / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Кузнецов Владимир Тимофеев, мещанин (г. Москва, Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Озеров Иван Федоров, крестьянин (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Окунев Владимир Ильин, крестьянин (д. Барибина, Хатунская вол., Серпуховской у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Левин Василий Алексеев, крестьянин (д. Федорцово, Федорцевская вол., Переяславский у., Владимирская губ.)
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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