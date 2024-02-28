Рухлев Тимофей Ильин
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Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
- ФИО
- Рухлев Тимофей Ильин
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 228-б
- Роль персоны
- Свидетель невесты
- Дата события
- 18.01.1915
- Приход
- Благовещенская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Московский
- Место прихода
- Тайнинское
- Статус персоны
- крестьянин
- Нас. Пункт приписки
- д. Мачульники, Суетовская вол., Духовщинский у., Смоленская губ.
- Дата брака
- 18.01.1915
- Священнослужители
- приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 75
- Полная запись МК
- Счёт браков: 1
Жених - Орлов Владимир Федоров, младший унтер-офицер 8-го Закаспийского стрелкового батальона из крестьян (д. Мачульники, Суетовская вол., Духовщинский у., Смоленская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Седова Татьяна Григорьева, крестьянская девица (с. Кочалово, Зюзинская вол., Московский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Митусов Василий, крестьянин (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Логинов Егор Ильин, крестьянин (д. Волково, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Рухлев Тимофей Ильин, крестьянин (д. Мачульники, Суетовская вол., Духовщинский у., Смоленская губ.)
Свидетель невесты №2 - Алексеев Спиридон Владимиров, крестьянин (д. Барщовка, Бобровская вол., Веневский у., Тульская губ.)
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- Индексация данных проведена Фёдором Мухиным
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