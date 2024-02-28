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Логинов Егор Ильин

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Логинов Егор Ильин
Тип записи
о браке
Номер записи
228-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
18.01.1915
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Волково, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.
Дата брака
18.01.1915
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 75
Полная запись МК
Счёт браков: 1
Жених - Орлов Владимир Федоров, младший унтер-офицер 8-го Закаспийского стрелкового батальона из крестьян (д. Мачульники, Суетовская вол., Духовщинский у., Смоленская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Седова Татьяна Григорьева, крестьянская девица (с. Кочалово, Зюзинская вол., Московский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Митусов Василий, крестьянин (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Логинов Егор Ильин, крестьянин (д. Волково, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Рухлев Тимофей Ильин, крестьянин (д. Мачульники, Суетовская вол., Духовщинский у., Смоленская губ.)
Свидетель невесты №2 - Алексеев Спиридон Владимиров, крестьянин (д. Барщовка, Бобровская вол., Веневский у., Тульская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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