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Орлов Владимир Федоров

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Орлов Владимир Федоров
Тип записи
о браке
Номер записи
228-б
Роль персоны
Жених
Дата события
18.01.1915
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
младший унтер-офицер 8-го Закаспийского стрелкового батальона из крестьян
Нас. Пункт приписки
д. Мачульники, Суетовская вол., Духовщинский у., Смоленская губ.
Дата брака
18.01.1915
Возраст (лет)
40
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 75
Полная запись МК
Счёт браков: 1
Жених - Орлов Владимир Федоров, младший унтер-офицер 8-го Закаспийского стрелкового батальона из крестьян (д. Мачульники, Суетовская вол., Духовщинский у., Смоленская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Седова Татьяна Григорьева, крестьянская девица (с. Кочалово, Зюзинская вол., Московский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Митусов Василий, крестьянин (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Логинов Егор Ильин, крестьянин (д. Волково, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Рухлев Тимофей Ильин, крестьянин (д. Мачульники, Суетовская вол., Духовщинский у., Смоленская губ.)
Свидетель невесты №2 - Алексеев Спиридон Владимиров, крестьянин (д. Барщовка, Бобровская вол., Веневский у., Тульская губ.)
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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