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Тараканов Алексей Константинов

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Тараканов Алексей Константинов
Тип записи
о браке
Номер записи
227-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
08.09.1914
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Арапово, Чмутовская вол., Горбатовский у., Нижегородская губ.
Дата брака
08.09.1914
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 37
Полная запись МК
Счёт браков: 21
Жених - Тараканов Александр Константинов, крестьянин (с. Арапово, Чмутовская вол., Горбатовский у., Нижегородская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Суханова Пелагея Флорова, крестьянская девица (д. Шарапово, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Тараканов Алексей Константинов, крестьянин (с. Арапово, Чмутовская вол., Горбатовский у., Нижегородская губ.)
Свидетель жениха №2 - Пьянов Михаил Яковлев, крестьянин (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Тараканов Петр Константинов, крестьянин (с. Арапово, Чмутовская вол., Горбатовский у., Нижегородская губ.)
Свидетель невесты №2 - Воронин Василий Ефимов, крестьянин (д. Мокряги, Семендяевская вол., Калязинский у., Тверская губ.)
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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