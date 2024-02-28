Чернов Владимир Александров
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Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
- ФИО
- Чернов Владимир Александров
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 226-б
- Роль персоны
- Свидетель невесты
- Дата события
- 17.08.1914
- Приход
- Благовещенская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Московский
- Место прихода
- Тайнинское
- Статус персоны
- потомственный дворянин
- Дата брака
- 17.08.1914
- Священнослужители
- приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 36
- Полная запись МК
- Счёт браков: 20
Жених - Чернов Николай Владимиров, студент химического отделения Императорского Московского технического училища / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Соколова Надежда Федорова, дочь врача домашняя наставница девица / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Жемочкин Виктор Васильев, выпускник Императорского Московского университета
Свидетель жениха №2 - Соколов Дмитрий Федоров, студент Императорского Московского университета потомственный почетный гражданин
Свидетель невесты №1 - Чернов Владимир Александров, потомственный дворянин
Свидетель невесты №2 - Клименко Петр Петров, студент Императорского Московского университета
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- Индексация данных проведена Фёдором Мухиным
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