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Чернов Николай Владимиров

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Чернов Николай Владимиров
Тип записи
о браке
Номер записи
226-б
Роль персоны
Жених
Дата события
17.08.1914
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
студент химического отделения Императорского Московского технического училища
Дата брака
17.08.1914
Возраст (лет)
25
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 36
Полная запись МК
Счёт браков: 20
Жених - Чернов Николай Владимиров, студент химического отделения Императорского Московского технического училища / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Соколова Надежда Федорова, дочь врача домашняя наставница девица / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Жемочкин Виктор Васильев, выпускник Императорского Московского университета
Свидетель жениха №2 - Соколов Дмитрий Федоров, студент Императорского Московского университета потомственный почетный гражданин
Свидетель невесты №1 - Чернов Владимир Александров, потомственный дворянин
Свидетель невесты №2 - Клименко Петр Петров, студент Императорского Московского университета
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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