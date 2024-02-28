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Байков Федор Никитин

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Байков Федор Никитин
Тип записи
о браке
Номер записи
225-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
23.07.1914
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.
Дата брака
23.07.1914
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 36
Полная запись МК
Счёт браков: 19
Жених - Полосатов Григорий Григорьев, прапорщик запаса из мещан / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Ильгова Анастасия Петрова, мещанская девица (г. Тула, Тульский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Байков Иван Максимов, крестьянин (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Байков Федор Никитин, крестьянин (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Коробкин Иван Федоров, крестьянин (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Мухин Александр Николаев, крестьянин (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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