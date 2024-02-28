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Голенкин Михаил Иванов

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Голенкин Михаил Иванов
Тип записи
о браке
Номер записи
224-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
20.07.1914
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
мещанин
Нас. Пункт приписки
г. Тверь, Тверская губ.
Дата брака
20.07.1914
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 35
Полная запись МК
Счёт браков: 18
Жених - Дексбах Николай Александров, прапорщик запаса армейской пехоты / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Голенкина Анна Иванова, мещанская девица (г. Тверь, Тверская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Дексбах Сергей Александров, мещанин (г. Коломна, Коломенский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Голенкин Михаил Иванов, мещанин (г. Тверь, Тверская губ.)
Свидетель невесты №1 - Федоров Алексей Федоров, коллежский секретарь
Свидетель невесты №2 - Голенкин Михаил Иванов, мещанин (г. Тверь, Тверская губ.)
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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