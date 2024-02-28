Голенкин Михаил Иванов
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Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
- ФИО
- Голенкин Михаил Иванов
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 224-б
- Роль персоны
- Свидетель жениха
- Дата события
- 20.07.1914
- Приход
- Благовещенская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Московский
- Место прихода
- Тайнинское
- Статус персоны
- мещанин
- Нас. Пункт приписки
- г. Тверь, Тверская губ.
- Дата брака
- 20.07.1914
- Священнослужители
- приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 35
- Полная запись МК
- Счёт браков: 18
Жених - Дексбах Николай Александров, прапорщик запаса армейской пехоты / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Голенкина Анна Иванова, мещанская девица (г. Тверь, Тверская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Дексбах Сергей Александров, мещанин (г. Коломна, Коломенский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Голенкин Михаил Иванов, мещанин (г. Тверь, Тверская губ.)
Свидетель невесты №1 - Федоров Алексей Федоров, коллежский секретарь
Свидетель невесты №2 - Голенкин Михаил Иванов, мещанин (г. Тверь, Тверская губ.)
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- Индексация данных проведена Фёдором Мухиным
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