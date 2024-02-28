Дексбах Николай Александров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДексбах Николай Александров

Дексбах Николай Александров

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Дексбах Николай Александров
Тип записи
о браке
Номер записи
224-б
Роль персоны
Жених
Дата события
20.07.1914
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
прапорщик запаса армейской пехоты
Дата брака
20.07.1914
Возраст (лет)
33
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 35
Полная запись МК
Счёт браков: 18
Жених - Дексбах Николай Александров, прапорщик запаса армейской пехоты / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Голенкина Анна Иванова, мещанская девица (г. Тверь, Тверская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Дексбах Сергей Александров, мещанин (г. Коломна, Коломенский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Голенкин Михаил Иванов, мещанин (г. Тверь, Тверская губ.)
Свидетель невесты №1 - Федоров Алексей Федоров, коллежский секретарь
Свидетель невесты №2 - Голенкин Михаил Иванов, мещанин (г. Тверь, Тверская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close